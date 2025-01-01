फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Woman struck by motorcycle, dies

Amethi News: बाइक की चपेट में आई महिला, मौत

Sun, 13 Sep 2026 12:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sun, 13 Sep 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
Woman struck by motorcycle, dies
 मोहनगंज के राजामऊ गांव में रोते-बिलखते राजपति के परिजन। स्रोत: ग्रामीण
तिलोई। मोहनगंज में रायबरेली-अयोध्या हाईवे पर शुक्रवार रात बाइक की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। हादसे में गांव का एक व्यक्ति भी घायल हो गया। बाइक चालक वाहन छोड़कर मौके से चला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन


रतवापुर मजरे राजामऊ गांव निवासी राम अवध ने बताया कि उनकी पत्नी राजपति (43) रात में हाईवे के दूसरी ओर स्थित दुकान से सामान लेने जा रही थीं। गांव के पास वह हाईवे पार कर रही थीं, तभी सामने से आ रही अनियंत्रित बाइक की चपेट में आ गईं। हादसे के बाद बाइक ने गांव के ही रज्जन (53) को भी चपेट में ले लिया। इससे दोनों घायल हो गए।
विज्ञापन


स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। राजपति की हालत गंभीर होने पर उन्हें एम्स रायबरेली रेफर किया गया। उपचार के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई। रज्जन को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर उपचार दिया गया। प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि हादसे की जानकारी मिली है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन




पुलिस पर अभद्रता का आरोप
मृतका के भतीजे बब्बू ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने परिजनों से अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने बताया कि बाइक ले जाने का वीडियो बनाने को लेकर शंकरगंज चौकी प्रभारी ने भी परिजनों से अभद्रता की।



बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल
राजपति की मौत के बाद बेटियों खुशबू और महक का रो-रोकर बुरा हाल है। पति राम अवध गमगीन हैं। परिवार में मातम पसरा है। राजपति का मायका जायस क्षेत्र के बेलवा हसनपुर गांव में है। वह जिला पंचायत सदस्य रामकृष्ण भारती की बेटी थीं। मौत की सूचना मिलने के बाद मायके के लोग भी दुखी हैं। रिश्तेदार और परिचित परिजनों को सांत्वना देने में जुटे रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed