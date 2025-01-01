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Amethi News: बारिश में ढही दीवार, दबकर बच्ची की मौत, दादा घायल

Wed, 02 Sep 2026 12:54 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Wed, 02 Sep 2026 12:54 AM IST
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Wall collapses in rain; girl crushed to death, grandfather injured.
बाजार शुकुल ​स्थित फुंदनपुर के पूरे बख्तावर गांव में गमगीन मृतक के परिजन। स्रोत: ग्रामीण
बाजारशुकुल। फुंदनपुर के पूरे बख्तावर गांव में सोमवार रात बारिश के बीच कच्चे मकान की दीवार अचानक ढह गई। मलबे में दबकर सात वर्षीय कोमल की मौत हो गई। हादसे में उसके दादा सूरज प्रसाद घायल हो गए। उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है।
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जियालाल के मुताबिक सोमवार रात खाना खाने के बाद उनकी बेटी कोमल उनके भाई सूरज प्रसाद के साथ चारपाई पर सो रही थी। परिवार के अन्य सदस्य अलग-अलग स्थानों पर सोए थे। रात में बारिश के बीच कच्ची दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। कोमल और सूरज प्रसाद मलबे में दब गए। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला।
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इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कोमल को मृत घोषित कर दिया, जबकि सूरज प्रसाद को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। कोमल की मौत से मां चांदनी का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता जियालाल, दादा सूरज प्रसाद और भाई रवि भी सदमे में हैं।
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ग्रामीणों के अनुसार बारिश के कारण कच्ची दीवार कमजोर हो गई थी। सूचना पर राजस्व टीम मौके पर पहुंची और मकान को हुए नुकसान का आकलन किया।
टीम ने क्षति की रिपोर्ट तैयार की। थानाध्यक्ष गजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है।
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