Amethi News: ग्रामीण को पीटा, पांच आरोपी गिरफ्तार

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सीओ दिनेश मिश्र ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इंस्पेक्टर राकेश सिंह की टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस की मदद से आरोपियों की पहचान की गई। इसके बाद शुक्रवार सुबह कस्बे से दो मोटरसाइकिलों पर सवार पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें प्रतापगढ़ के उदयपुर के रेहुआ लालगंज निवासी आयुष सोनी उर्फ कुलदीप सोनी (25), प्रांशु वर्मा (19) और मनीष वर्मा (24) शामिल हैं।सांगीपुर निवासी कृष्ण कुमार सरोज (20) और उदयपुर के वनपुकरा निवासी मनोज यादव (24) को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से दो बाइक मिलीं। दोनों के कागजात मांगने पर आरोपी उन्हें नहीं दिखा सके। तलाशी में आयुष सोनी उर्फ कुलदीप सोनी के पास से तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ। सीओ ने बताया कि पांचों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। वहां से सभी को जेल भेज दिया गया।