यूपी: इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पथराव, ट्रेन मैनेजर घायल; स्टेशन पर 12 मिनट खड़ी रही, जीआरपी ने दर्ज की रिपोर्ट

स्टेशन से पहले ट्रेन पर हुए पथराव से रेलकर्मियों में हलचल मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही ट्रेन के संचालन और घायल कर्मचारी के उपचार की व्यवस्था की गई। रात 8:58 बजे ट्रेन अमेठी स्टेशन पहुंची। घायल ट्रेन मैनेजर को उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया।



इस दौरान ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रही। आवश्यक सुरक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद रात 9:10 बजे ट्रेन को लखनऊ की ओर रवाना किया गया। करीब 12 मिनट तक ट्रेन अमेठी स्टेशन पर खड़ी रही। ट्रेन को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रायबरेली से दूसरे गार्ड की मदद ली गई।



घटना के बाद जीआरपी ने अज्ञात युवक की तलाश और पथराव के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जीआरपी के एसओ चंचल कुमार ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।