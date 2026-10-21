यूपी: इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पथराव, ट्रेन मैनेजर घायल; स्टेशन पर 12 मिनट खड़ी रही, जीआरपी ने दर्ज की रिपोर्ट
वाराणसी से लखनऊ जा रही इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर अमेठी स्टेशन से पहले अज्ञात युवक ने पथराव कर दिया। घटना में ट्रेन मैनेजर हरिकेश घायल हो गए। उन्हें सीएचसी में प्राथमिक उपचार दिया गया। ट्रेन करीब 12 मिनट स्टेशन पर खड़ी रही। जीआरपी ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश और जांच शुरू कर दी है।
विस्तार
वाराणसी से लखनऊ जा रही इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर मंगलवार रात अमेठी स्टेशन से पहले अज्ञात युवक ने पथराव कर दिया। पथराव में ट्रेन मैनेजर हरिकेश घायल हो गए। वह रायबरेली के रहने वाले हैं। घटना के बाद ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई। ट्रेन मैनेजर ने वॉकी-टॉकी के जरिये स्टेशन अधीक्षक और चालक को घटना की जानकारी दी।
ट्रेन के अमेठी स्टेशन पहुंचने पर आरपीएफ ने घायल ट्रेन मैनेजर को सीएचसी अमेठी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्होंने जीआरपी में रिपोर्ट दर्ज कराई। वाराणसी से लखनऊ जा रही इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस मंगलवार रात निर्धारित समय से अमेठी स्टेशन पहुंची।
स्टेशन से पहले ट्रेन पर हुए पथराव से रेलकर्मियों में हलचल मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही ट्रेन के संचालन और घायल कर्मचारी के उपचार की व्यवस्था की गई। रात 8:58 बजे ट्रेन अमेठी स्टेशन पहुंची। घायल ट्रेन मैनेजर को उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया।
इस दौरान ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रही। आवश्यक सुरक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद रात 9:10 बजे ट्रेन को लखनऊ की ओर रवाना किया गया। करीब 12 मिनट तक ट्रेन अमेठी स्टेशन पर खड़ी रही। ट्रेन को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रायबरेली से दूसरे गार्ड की मदद ली गई।
घटना के बाद जीआरपी ने अज्ञात युवक की तलाश और पथराव के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जीआरपी के एसओ चंचल कुमार ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।