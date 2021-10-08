Amethi News: भैंस खोलने का विरोध करने पर ग्रामीण पर चाकू से हमला

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अरविंद के मुताबिक रविवार रात वह छह वर्षीय भतीजे के साथ घर के बाहर लेटे थे। उनकी मां शांति दोनों बहुओं कविता और संतोष के साथ रायबरेली-अयोध्या हाईवे किनारे दुर्गा पूजा पंडाल में आयोजित कार्यक्रम में गई थीं। इसी दौरान उन्होंने कुछ लोगों को पशुशाला से भैंस खोलकर ले जाते देखा। उन्हें पकड़ने दौड़े तो एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी भाग निकले। घायल अरविंद का निजी अस्पताल में उपचार कराया गया।शांति ने घर से 20 हजार रुपये, चांदी की पायल और मंगलसूत्र में लगी सोने की लॉकेट गायब होने की जानकारी भी पुलिस को दी। सीओ मुसाफिरखाना अतुल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में घटना संदिग्ध लग रही है। ग्रामीण की मां की अटैची खुलवाकर देखी गई तो कथित तौर पर गायब बताया गया सामान उसमें मौजूद मिला। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद घटना का खुलासा किया जाएगा।