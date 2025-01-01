फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Good behavior strengthens relationships.

Amethi News: अच्छे व्यवहार से मजबूत होते हैं संबंध

Tue, 20 Oct 2026 12:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Tue, 20 Oct 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
Good behavior strengthens relationships.
जायस कस्बे में श्रीमद्भागवत कथा सुनते श्रद्धालु। स्रोत: आयोजक
जायस। कस्बे में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन सोमवार को प्रवाचक मुकेश महाराज ने श्रद्धालुओं को करुणा, सेवा और परोपकार का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में धर्म का महत्व तभी है, जब उसके आचरण में दूसरों के प्रति संवेदना और सहयोग की भावना हो। जरूरतमंदों की सहायता करना और दुख में किसी का साथ देना भी ईश्वर की आराधना के समान है।
विज्ञापन


प्रवाचक ने कथा प्रसंगों के माध्यम से बताया कि व्यक्ति को अपने व्यवहार में विनम्रता रखनी चाहिए। दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार और जरूरत के समय सहायता करने से समाज में आपसी संबंध मजबूत होते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना और अपने कर्तव्यों का पालन करना जरूरी है। ईश्वर के प्रति विश्वास व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि भक्ति केवल पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। अपने कर्मों में ईमानदारी रखना, परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को निभाना और समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी धर्म का हिस्सा है। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश सिंह, अशर्फी लाल कौशल, संजय कौशल और विनय कौशल आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed