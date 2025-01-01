Amethi News: लाइन पर गिरा पेड़, 50 हजार लोगों की बिजली गुल

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बिजली बाधित होने से बाजार शुकुल कस्बा, दक्खिन गांव क्यार, पाली, मांझगांव, धनेशा राजपूत, खेममऊ, शिवली, उरेरमऊ, बूबूपुर, तेंदुआ, अंदीपुर, पूरे भोजा तिवारी और पांडेयगंज समेत कई गांवों के लोग परेशान रहे। विज्ञापन



ऊर्जा निगम की टीम पूरी रात लाइन दुरुस्त करने में जुटी रही। मंगलवार सुबह आपूर्ति बहाल होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। एसडीओ अखिलेश कुमार गिरि ने बताया कि क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत के बाद आपूर्ति सामान्य कर दी गई है। बिजली बाधित होने से बाजार शुकुल कस्बा, दक्खिन गांव क्यार, पाली, मांझगांव, धनेशा राजपूत, खेममऊ, शिवली, उरेरमऊ, बूबूपुर, तेंदुआ, अंदीपुर, पूरे भोजा तिवारी और पांडेयगंज समेत कई गांवों के लोग परेशान रहे।ऊर्जा निगम की टीम पूरी रात लाइन दुरुस्त करने में जुटी रही। मंगलवार सुबह आपूर्ति बहाल होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। एसडीओ अखिलेश कुमार गिरि ने बताया कि क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत के बाद आपूर्ति सामान्य कर दी गई है।

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बाजार शुकुल। महोना-बाजार शुकुल 33 केवी लाइन पर पेड़ गिरने से सोमवार दोपहर बाद बिजली आपूर्ति ठप हो गई। रातभर चले मरम्मत कार्य के बाद मंगलवार सुबह करीब पांच बजे आपूर्ति बहाल हो सकी। करीब 12 घंटे बिजली गुल रहने से कस्बे समेत आसपास के गांवों के लगभग 50 हजार उपभोक्ता प्रभावित रहे। लंबे बिजली संकट के चलते इनवर्टर और सौर ऊर्जा उपकरण भी जवाब दे गए, जबकि पानी की व्यवस्था के लिए लोगों को जनरेटर का सहारा लेना पड़ा।