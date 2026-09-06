Amethi News: 12 लेखपालों का तबादला

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जारी आदेश के अनुसार पूजा सिंह, अनूप गुप्ता और गौरव यादव का गौरीगंज से तिलोई, गोविंद तिवारी और रंजीत यादव का गौरीगंज से अमेठी स्थानांतरण किया गया है। सुधांशु श्रीवास्तव को अमेठी से तिलोई, विवेक कुमार पांडेय और प्रशांत सिंह को अमेठी से गौरीगंज भेजा गया है। प्रभात तिवारी का तिलोई से गौरीगंज, अशोक कुमार मधुकर का तिलोई से अमेठी, मनोज कुमार गौतम और कुमार धीरज का तिलोई से गौरीगंज तबादला किया गया है।संबंधित लेखपालों को नई तैनाती स्थल पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने तबादलों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि आंदोलन के बीच कार्रवाई से प्रदर्शन प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। एडीएम ज्योति सिंह ने कहा कि स्थानांतरण प्रक्रिया पहले से चल रही थी। कई लेखपालों के अनुरोध पर भी तबादले किए गए हैं। इसका आंदोलन से कोई संबंध नहीं है।