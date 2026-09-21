Amethi News: संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकी मिली किशोरी, मौत

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नादिर के मुताबिक उनकी बहन सविहा देर शाम घर के पास बच्चों के साथ मौजूद थी। काफी देर तक वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान सविहा मकान के पास स्थित पशुशाला में रस्सी के सहारे फंदे से लटकी मिली।सविहा ने ऐसा कदम क्यों उठाया, यह परिजन भी नहीं समझ पा रहे हैं। घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चा है। कुछ ग्रामीण पारिवारिक विवाद की बात कह रहे हैं, जबकि कुछ लोग हत्या के बाद शव लटकाए जाने की आशंका जता रहे हैं। हालांकि इन चर्चाओं की पुष्टि नहीं हुई है। परिजनों ने भी घटना को लेकर किसी पर आरोप नहीं लगाया है।सविहा बानो की मौत के बाद पिता मोहम्मद उमर का रो-रोकर बुरा हाल है। बहन फिरोज जहां और अफरोज जहां भी बिलख रही हैं। भाभी सोम्या बानो का भी रो-रोकर बुरा हाल है। भाई नादिर और भतीजे शीबा, असरफ, साहिबा और आसिफ रो रहे हैं।सीओ दिनेश मिश्र ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मौत की वास्तविक वजह जांच के बाद स्पष्ट होगी।