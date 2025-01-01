Amethi News: चुनाव आयोग के खिलाफ सपा का प्रदर्शन

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प्रदर्शन के दौरान सपा जिलाध्यक्ष राम उदित यादव ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो चुनाव आयोग को पारदर्शिता के साथ जवाब देना चाहिए। जनता के वोट के अधिकार से किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सपा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आवाज उठाती रहेगी।राम सिंह यादव ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। मतदाताओं के अधिकार और चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों का आयोग को जवाब देना चाहिए। जिला महासचिव अरशद अहमद ने कहा कि जनता के वोट से सरकार बनती है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों पर आयोग को स्पष्ट जवाब देना चाहिए।प्रदर्शन में सिंधुजीत सिंह, राम सिंह यादव, श्रीराम बौरासी पासी, शिवप्रताप यादव, गुंजन सिंह, प्रतिभा यादव, महेंद्र यादव, मनीराम वर्मा, सोनू अंसारी, राम प्रसाद यादव, राकेश यादव कौहार, दिलीप यादव, बबलू यादव, राजलू, राम अचल, लाईक अहमद, शिव दर्शन यादव, इजहार अहमद, संदीप चौधरी, विजय प्रकाश, विक्रम सिंह, हसन उल्ला, राजेश सिंह, अंकुश यादव, मनु पाल, अकरम अहमद आदि शामिल रहे।