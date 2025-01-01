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Amethi News: चुनाव आयोग के खिलाफ सपा का प्रदर्शन

Wed, 07 Oct 2026 12:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Wed, 07 Oct 2026 12:29 AM IST
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SP's protest against the Election Commission
गौरीगंज ​स्थित सपा कार्यालय के बाहर पुतला फूंकते कार्यकर्ता। स्रोत: पार्टी
अमेठी सिटी। चुनाव आयोग के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को गौरीगंज में विरोध-प्रदर्शन किया। सपा जिलाध्यक्ष राम उदित यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय के सामने पुतला दहन किया गया। इसके बाद कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। रास्ते में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाई।
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प्रदर्शन के दौरान सपा जिलाध्यक्ष राम उदित यादव ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो चुनाव आयोग को पारदर्शिता के साथ जवाब देना चाहिए। जनता के वोट के अधिकार से किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सपा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आवाज उठाती रहेगी।
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राम सिंह यादव ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। मतदाताओं के अधिकार और चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों का आयोग को जवाब देना चाहिए। जिला महासचिव अरशद अहमद ने कहा कि जनता के वोट से सरकार बनती है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों पर आयोग को स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
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प्रदर्शन में सिंधुजीत सिंह, राम सिंह यादव, श्रीराम बौरासी पासी, शिवप्रताप यादव, गुंजन सिंह, प्रतिभा यादव, महेंद्र यादव, मनीराम वर्मा, सोनू अंसारी, राम प्रसाद यादव, राकेश यादव कौहार, दिलीप यादव, बबलू यादव, राजलू, राम अचल, लाईक अहमद, शिव दर्शन यादव, इजहार अहमद, संदीप चौधरी, विजय प्रकाश, विक्रम सिंह, हसन उल्ला, राजेश सिंह, अंकुश यादव, मनु पाल, अकरम अहमद आदि शामिल रहे।
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