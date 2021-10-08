Amethi News: छात्रवृत्ति आवेदन की तारीख तय, 21 सितंबर तक मौका

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कक्षा नौ-10 के नए विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन 11 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। विद्यार्थियों को 30 सितंबर तक आवेदन का अंतिम प्रिंट निकालना होगा। आवेदन पत्र वांछित अभिलेखों के साथ पांच अक्तूबर तक संबंधित शिक्षण संस्थान में जमा करना होगा। संस्थान स्तर पर आवेदनों का सत्यापन कर 15 अक्तूबर तक ऑनलाइन अग्रसारित किया जाएगा। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर से आवेदनों का सत्यापन होगा।कक्षा 11-12 और अन्य दशमोत्तर पाठ्यक्रमों में नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के आवेदन 15 सितंबर से 31 अक्तूबर तक होंगे। संस्थान स्तर पर आवेदनों का सत्यापन 10 नवंबर तक और संबंधित विश्वविद्यालय या एफिलिएटिंग एजेंसी स्तर से सत्यापन 25 नवंबर तक किया जाएगा। पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि 21 से 31 दिसंबर के बीच भेजे जाने का कार्यक्रम है। कक्षा नौ-दस तथा 11-12 के पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पहली किस्त 29 सितंबर से पांच अक्तूबर के बीच भेजी जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने बताया कि पात्र विद्यार्थी निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर दें।