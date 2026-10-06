Amethi News: सलोनी ने लिखा सबसे अच्छा निबंध

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सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में कक्षा नौ की इशिता चौरसिया प्रथम, कक्षा नौ की वर्षा विश्वकर्मा द्वितीय और कक्षा 10 की सलोनी गुप्ता तृतीय स्थान पर रहीं। भाषण प्रतियोगिता में कक्षा 10 की सोनाक्षी ने प्रथम स्थान हासिल किया। कक्षा नौ की इशिता चौरसिया द्वितीय और कक्षा नौ की अंजलि तृतीय स्थान रहीं।निबंध लेखन प्रतियोगिता में कक्षा 10 की सलोनी गुप्ता प्रथम, कक्षा 10 की अंजू द्वितीय और कक्षा 10 की अनुप्रिया तृतीय स्थान पर रहीं। विद्यालय की ओर से सभी विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए। प्रधानाचार्य रामकुमार यादव ने कहा कि सामान्य ज्ञान, भाषण और लेखन जैसी प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों की प्रतिभा निखरती है। बच्चों को अपनी क्षमता दिखाने के साथ आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर मिलता है।