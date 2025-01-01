Amethi News: हादसे के बाद आरपीएस पब्लिक स्कूल रहा बंद

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हादसे की जांच के लिए पीटीओ दिनेश रावत मंगलवार को मौके पर पहुंचे। उन्होंने बस के अभिलेखों समेत अन्य बिंदुओं की जांच की। एआरटीओ महेंद्र बाबू ने बताया कि बस अयोध्या जिले में पंजीकृत है। वहां के परिवहन कार्यालय से बस के दस्तावेज मंगवाए जा रहे हैं। बस चालक का लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति की गई है। दस्तावेज और अन्य बिंदुओं की जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी।बीईओ ने भी विद्यालय पहुंचकर जानकारी ली। बीएसए संजय कुमार तिवारी ने बताया कि स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है। मंगलवार को विद्यालय बंद होने के कारण स्कूल संचालन से जुड़े बिंदुओं की जांच नहीं हो सकी। बुधवार को टीम विद्यालय पहुंचकर जांच करेगी। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी अजयेंद्र पटेल ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई की जाएगी।