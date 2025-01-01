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कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से चालक और परिचालक अपनी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद कई मांगें लंबित हैं। परिचालकों का लोड फैक्टर 50 प्रतिशत से कम होने पर की जाने वाली रिकवरी और वेतन कटौती बंद करने की मांग की गई। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नियमावली बनाने और लंबे समय से कार्यरत संविदा चालक-परिचालकों को नियमित करने की मांग भी उठाई गई। गंभीर बीमारी के कारण लंबे समय तक चिकित्सा अवकाश लेने वाले कर्मचारियों के लिए उचित व्यवस्था बनाने की मांग की गई।परिषद ने राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के अवैध संचालन और छोटी गाड़ियों से होने वाली डग्गामारी पर रोक लगाने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि इससे परिवहन निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है। डीजल रिकवरी बंद करने, कम आय के आधार पर वेतन कटौती रोकने और संचालन व्यवस्था में नियमों का पालन कराने की मांग भी की गई।परिषद ने 30 अक्तूबर को भेजे गए मांगपत्र पर 15 दिसंबर तक सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। समाधान नहीं होने पर 16 दिसंबर को क्षेत्रीय स्तर पर धरना-प्रदर्शन और रैली निकालने की चेतावनी दी। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं हुईं तो मुख्यालय पर धरना और चक्काजाम किया जाएगा। इस मौके पर महेंद्र ओझा, सूर्य नारायण, प्रेम नारायण और नीरज सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।