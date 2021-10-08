Amethi News: अमेठी होकर चलेगी ऋषिकेश-कोलकाता विशेष ट्रेन

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विशेष ट्रेन योग नगरी ऋषिकेश से 16 अक्तूबर से 20 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। शनिवार को अमेठी में ठहराव के बाद कोलकाता जाएगी। कोलकाता से 18 अक्तूबर से 22 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को ट्रेन चलेगी।सोमवार को अमेठी में ठहराव के बाद लखनऊ होते हुए ऋषिकेश जाएगी। दोनों दिशाओं में छह-छह फेरे होंगे। ट्रेन में सामान्य, शयनयान और वातानुकूलित श्रेणी के 18 डिब्बे होंगे। यात्री राममिलन ने बताया कि त्योहार में नियमित ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल होता है। विशेष ट्रेन से यात्रा में सुविधा होगी।कल्पनाथ ने कहा कि अमेठी में ठहराव होने से स्थानीय यात्रियों को लाभ मिलेगा। उर्मिला ने बताया कि अतिरिक्त ट्रेन से वेटिंग की समस्या कम होने की उम्मीद है। रागिनी के अनुसार हरिद्वार और कोलकाता जाने वाले यात्रियों को इससे सुविधा मिलेगी।