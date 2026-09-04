फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   retired JE died in head-on collision between two bikes in Amethi

अमेठी में भीषण सड़क हादसा: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, सेवानिवृत्त जेई की मौत

Fri, 04 Sep 2026 04:24 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, अमेठी
अमर उजाला नेटवर्क, अमेठी Published by: Bhupendra Singh Updated Fri, 04 Sep 2026 04:24 PM IST
सार

अमेठी में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में सेवानिवृत्त जेई की मौत हो गई। आगे पढ़ें पूरी खबर... 

विज्ञापन
retired JE died in head-on collision between two bikes in Amethi
अस्पताल में मौजूद परिजन व अन्य। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

यूपी के अमेठी में शुक्रवार को दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में सेवानिवृत्त जेई की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली है।

विज्ञापन


हादसा अमेठी कोतवाली क्षेत्र में हथकिला गांव के पास हुआ। हादसे में गांव निवासी रामचंद्र तिवारी की मौत हुई है। वह सिंचाई विभाग में अवर अभियंता (जेई) के पद से सेवानिवृत्त थे। सीएचसी ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत होने की पुष्टि की। हादसे में दूसरी बाइक पर सवार युवकों को भी चोट लगने की बात सामने आई है। हालांकि, उसकी स्थिति के बारे में पुलिस की ओर से जानकारी नहीं दी गई है।
विज्ञापन




सूचना पर पूर्व मंत्री आशीष शुक्ला, भाजपा नेता काशी तिवारी, अजय तिवारी समेत कई लोग अस्पताल पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर घटना पर शोक जताया और दुख की घड़ी में परिवार को ढांढस बंधाया।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोतवाली प्रभारी शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed