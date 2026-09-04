अमेठी में भीषण सड़क हादसा: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, सेवानिवृत्त जेई की मौत

यूपी के अमेठी में शुक्रवार को दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में सेवानिवृत्त जेई की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली है।

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हादसा अमेठी कोतवाली क्षेत्र में हथकिला गांव के पास हुआ। हादसे में गांव निवासी रामचंद्र तिवारी की मौत हुई है। वह सिंचाई विभाग में अवर अभियंता (जेई) के पद से सेवानिवृत्त थे। सीएचसी ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत होने की पुष्टि की। हादसे में दूसरी बाइक पर सवार युवकों को भी चोट लगने की बात सामने आई है। हालांकि, उसकी स्थिति के बारे में पुलिस की ओर से जानकारी नहीं दी गई है।सूचना पर पूर्व मंत्री आशीष शुक्ला, भाजपा नेता काशी तिवारी, अजय तिवारी समेत कई लोग अस्पताल पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर घटना पर शोक जताया और दुख की घड़ी में परिवार को ढांढस बंधाया।कोतवाली प्रभारी शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।