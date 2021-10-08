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पूछताछ में आरोपियों की ओर से नकद फंडिंग लेने की बात भी सामने आई है। इस संबंध में आयकर विभाग को जानकारी दी गई है। पुलिस पता लगा रही है कि आर्थिक मदद के नाम पर जुटाई गई रकम किन लोगों के माध्यम से परिवारों तक पहुंचाई जाती थी। संबंधित लोगों के संपर्कों और उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है।इलाज, पढ़ाई और शादी में मदद का देते थे भरोसापूछताछ में सामने आया कि जरूरतमंद परिवारों को रुपये देने के साथ इलाज, बच्चों की पढ़ाई और शादी में मदद का भरोसा दिया जाता था। पुलिस यह पता लगा रही है कि किन परिवारों को वास्तव में आर्थिक सहायता मिली और कितनों को सिर्फ आश्वासन दिया गया। सहायता के प्रस्ताव के पीछे कौन लोग थे, इसकी भी पड़ताल की जा रही है।पुलिस वीडियो फुटेज से जोड़ रही कड़ियांसिंदुरवा रोड स्थित मकान में प्रार्थना सभा की शिकायत के बाद पुलिस ने मौके की वीडियोग्राफी कराई थी। अब उपलब्ध वीडियो फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है। इनके साथ पूछताछ में सामने आए बयानों का मिलान कर सभाओं में होने वाली गतिविधियों और उनमें शामिल लोगों की भूमिका समझने का प्रयास किया जा रहा है।एसपी सरवणन टी ने बताया कि प्रकरण में फंडिंग के स्रोत और उससे जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। कुछ अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।