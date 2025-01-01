Amethi News: पुराने मानकों से निजी स्कूलों को मिले मान्यता

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बैठक में सरकार की ओर से दी जा रही कैशलेस सुविधा पर भी चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने मांगों को मीडिया के माध्यम से उठाने और भविष्य में विज्ञापन प्रकाशित कराकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की बात कही। जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने कहा कि निजी विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में सरकार का सहयोग कर रहे हैं। जिन विद्यालयों की संस्था पंजीकृत है, लेकिन मान्यता नहीं है, उन्हें मान्यता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।जिला सलाहकार मंसाराम मौर्य ने कहा कि विद्यालय सामाजिक दायित्व निभाते हैं, इसलिए उन्हें व्यावसायिक श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। ब्लॉक अध्यक्ष तिलोई रमेश कुमार त्रिपाठी ने सभी प्रबंधकों से एकजुट रहकर संगठन के हित में काम करने की अपील की। बैठक में तहसील अध्यक्ष गौरीगंज डॉ. अनिल मिश्र, राहुल मिश्र, सुनील कुमार मिश्र, सुरेश कुमार यादव, आकाशदीप मिश्र, बृजेश कुमार पांडेय, मंसूर अली, अजय सिंह, मुकेश जायसवाल, भागचंद मिश्र और ज्वाला सिंह आदि मौजूद रहे।