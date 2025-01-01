Amethi News: लगातार बारिश से बिजली व्यवस्था बेपटरी

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गौरीगंज मुख्यालय के तहसील रोड और विकास भवन फीडर से जुड़े करीब 70 हजार उपभोक्ताओं को घंटों बिजली संकट झेलना पड़ा। दोनों फीडरों पर सुबह और दिन में कई बार आपूर्ति बाधित रही। मिश्रौली गांव के पास 132 केवी लाइन का तार टूटने से जीजीआईसी और पहाड़पुर ग्रामीण फीडर भी प्रभावित रहे।जामों, भादर, भेटुआ, पीपरपुर, एचएएल, अमेठी, खेरौना, पीठीपुर, बेनीपुर, इन्हौंना, वारिशगंज, शुकुलबाजार, मोहनगंज, तिलोई और फुरसतगंज समेत कई क्षेत्रों में छह से आठ घंटे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। लाइनों में आए फॉल्ट और पेड़ों की डालियां गिरने से समस्या बढ़ी।अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बारिश के कारण कई स्थानों पर तकनीकी खराबियां आई थीं। मरम्मत के बाद अधिकांश क्षेत्रों में आपूर्ति बहाल कर दी गई है। वहीं डिघिया फीडर के पूरे जालिम गांव में तीन दिन बाद नया ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल की गई।