Amethi News: आठ घंटे गुल रही बिजली, बेहाल हुए उपभोक्ता

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अमेठी के पीठीपुर पावर हाउस की आपूर्ति मंगलवार शाम 6:20 से 7:20 बजे तक बंद रही। इसके बाद रात 8:30 से 11:20 बजे और रात 12:50 से 2:52 बजे तक बिजली गुल रही। बुधवार सुबह 4:30 से 6 बजे तक भी कटौती हुई। एसडीओ अमेठी लालजी ने बताया कि छह घंटे रोस्टिंग के कारण आपूर्ति बाधित रही।शुकुलपुर उपकेंद्र से मंगलवार शाम 7:20 बजे बंद हुई बिजली रात 9:25 बजे बहाल हुई। रात 11:20 बजे फिर आपूर्ति बंद हुई और 12:35 बजे बहाल की गई। रात 2:10 बजे दोबारा बिजली काटी गई, जिसे 3:20 बजे चालू किया गया। बुधवार सुबह 4:55 बजे फिर आपूर्ति ठप हुई और छह बजे बहाल हुई। इसके बाद सुबह छह बजे दोबारा कटौती हुई, जो 7:50 बजे बहाल हुई।बुधवार को सहजीपुर फीडर पर पेड़ों की कटाई के लिए करीब तीन घंटे और मिश्रौली फीडर पर ट्री कटिंग के लिए करीब एक घंटे का शटडाउन लिया गया। गौरीगंज उपकेंद्र में सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आपूर्ति बाधित रही। सेमरौता उपकेंद्र से भी कटौती हुई।उपभोक्ता अमित तिवारी, जितेंद्र सिंह, सर्वेश विश्वकर्मा और लालू गुप्ता ने बताया कि मंगलवार रात बिजली बाधित रहने से पूरी रात रतजगा करना पड़ा।