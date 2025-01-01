Amethi News: बिजली कटौती से कई इलाकों में 10 घंटे तक अंधेरा

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मुसाफिरखाना उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में करीब साढ़े आठ घंटे आपूर्ति बाधित रही। थौरी, बहोरखा, पनियार, करपिया, बरनाटीकर, मऊ और जामों उपकेंद्र क्षेत्रों में भी सात से 10 घंटे तक बिजली नहीं रही। तिलोई खंड में सोमवार रात करीब आठ घंटे आपूर्ति ठप रही। सेमरौता, जायस और तिलोई उपकेंद्र क्षेत्रों में कई बार बिजली आई-गई। जगदीशपुर खंड के इन्हौंना, वारिशगंज, दिक्खनवारा, शुकुल बाजार, सित्थन, महोना और जगदीशपुर उपकेंद्र क्षेत्रों में सात घंटे से अधिक कटौती हुई। मंगलवार दिन में भी कई बार आपूर्ति बाधित हुई।रामसजीवन ने बताया कि बिजली न आने से पेयजल के लिए परेशान होना पड़ा। बृजलाल के अनुसार कटौती से छोटे कारोबार पर असर पड़ा। अनिल पांडेय ने कहा कि कटौती का कोई स्पष्ट समय नहीं होने से परेशानी और बढ़ जाती है।अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कंट्रोल से होने वाली इमरजेंसी रोस्टिंग के अलावा स्थानीय स्तर पर कटौती नहीं की जा रही है।सात घंटे बाधित रही फीडरों की आपूर्तिफुरसतगंज। डिघिया उदारी, टेकारी, फुरसतगंज और निगोहा फीडरों की मरम्मत के चलते सोमवार को करीब सात घंटे आपूर्ति बाधित रही। शाम 6:15 बजे बिजली बंद हुई और रात 8:15 बजे बहाल हुई। रात 9:50 बजे फिर आपूर्ति ठप हो गई, जो करीब 12:50 बजे बहाल हो सकी। अवर अभियंता राम अचल गुप्ता ने बताया कि कटौती कंट्रोल के निर्देश पर की जा रही है।