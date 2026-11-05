Amethi News: फर्जी नियुक्ति पत्र के नाम पर मांगे जा रहे रुपये

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मामला सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने गौरीगंज कोतवाली में शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज करने और साइबर अपराध के पहलू से जांच कराने की मांग की है। जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा के लेखाकार शिवदत्त मिश्रा ने बताया कि जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े विद्यालयों में ईसीसीई एजुकेटर के चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसी दौरान कुछ अज्ञात व्यक्तियों की ओर से कार्यालय के नाम से फर्जी ईमेल आईडी बनाकर चयनित अभ्यर्थियों को संदेश भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा फोन कर जॉइनिंग लेटर दिलाने के बदले धनराशि मांगी जा रही है।शिकायत में कहा गया है कि इस तरह की गतिविधियों से चयनित अभ्यर्थियों के आर्थिक शोषण की आशंका है। लेखाकार ने पुलिस से फर्जी ईमेल आईडी और फोन के जरिये संपर्क करने वालों की जांच कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।सीओ अखिलेश वर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।