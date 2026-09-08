Amethi News: संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत

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रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र के नफुलहा गांव निवासी मुबारक अली के मुताबिक उनकी बेटी शहनाज का निकाह करीब पांच वर्ष पहले मसूदगाड़ा वार्ड निवासी फैय्याज से हुआ था। आरोप है कि निकाह के बाद से पति समेत ससुरालीजन दहेज को लेकर शहनाज को प्रताड़ित कर रहे थे। रविवार रात शहनाज ने फोन कर ससुरालीजनों की प्रताड़ना और हत्या की आशंका जताई थी।सोमवार सुबह ससुरालीजनों ने फोन कर उसकी तबीयत खराब होने की जानकारी दी। परिजन पहुंचे तो शहनाज को सीएचसी फुरसतगंज ले जाया गया था। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तहसीलदार अभिषेक यादव की मौजूदगी में फुरसतगंज पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।पति फैय्याज के मुताबिक शहनाज घर में अचानक गिर गई थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मायकेवालों के आरोप निराधार हैं। एसओ फुरसतगंज नंद हौसिला ने बताया कि मामला जायस कोतवाली से जुड़ा है। एसओ जायस अमरेंद्र सिंह ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा।शहनाज की मौत की खबर मिलते ही मां सलमा का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। बेटी को याद कर वह बार-बार बिलखती रहीं। बच्चे फैजान और फिजा मां के शव के पास रोते रहे। बच्चों को रोता देख वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। पिता मुबारक अली भी बेटी की मौत से टूट गए। जेठानी नूरजहां, जेठ नाज, मोहम्मद सलीम समेत अन्य परिजन गमगीन रहे। परिजनों ने शहनाज की मौत मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।