Amethi News: विवाहिता ने संदिग्ध हालात में खाया विषाक्त पदार्थ, मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Mon, 21 Sep 2026 12:28 AM IST
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भादर। पीपरपुर के बरतला अमयेमाफी गांव में रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त पदार्थ खाने से सपना उपाध्याय (32) की मौत हो गई। इसके बाद परिवार में मातम पसरा है। सपना के विषाक्त पदार्थ खाने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।
गुडरी गांव निवासी सुशील कुमार उपाध्याय ने बताया कि उनकी रिश्तेदार सपना बच्चों के साथ घर मे अकेली थीं। उनके पति अरविंद उपाध्याय लुधियाना में नौकरी करते हैं। रविवार को सपना के देवर ने फोन कर अचानक तबीयत बिगड़ने की जानकारी दी। उन्हें सीएचसी नौगरिवां ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल सुल्तानपुर रेफर किया गया। वहां निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलने पर पति घर लौट रहे हैं। बेटे आदर्श और बेटी आंचल का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों में घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चा है, लेकिन परिजन कुछ बताने को तैयार नहीं हैं। सीओ मनोज कुमार मिश्र ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
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गुडरी गांव निवासी सुशील कुमार उपाध्याय ने बताया कि उनकी रिश्तेदार सपना बच्चों के साथ घर मे अकेली थीं। उनके पति अरविंद उपाध्याय लुधियाना में नौकरी करते हैं। रविवार को सपना के देवर ने फोन कर अचानक तबीयत बिगड़ने की जानकारी दी। उन्हें सीएचसी नौगरिवां ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल सुल्तानपुर रेफर किया गया। वहां निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
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घटना की जानकारी मिलने पर पति घर लौट रहे हैं। बेटे आदर्श और बेटी आंचल का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों में घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चा है, लेकिन परिजन कुछ बताने को तैयार नहीं हैं। सीओ मनोज कुमार मिश्र ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
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