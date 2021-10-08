Amethi News: पांच दिन न्यायिक कार्य नहीं करेंगे वकील

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बार एसोसिएशन ने 24 जुलाई को एसडीएम को 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया था। इसमें तहसील के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों और राजस्व संहिता की धाराओं से जुड़ी पत्रावलियों का समय से निस्तारण, आदेशों की अभिलेखों में फीडिंग और मुकदमों को ऑनलाइन करने की मांग प्रमुख थी। अभिलेखागार में मुआयने के लिए दिन और समय निर्धारित करने के साथ गुम खतौनी, खसरा व आवंटन पत्रावलियों को खोजवाने आदि मांगें भी की गई थीं।अधिवक्ताओं के मुताबिक 28 जुलाई को भी समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसके बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि अधिकारियों को समस्याओं से कई बार अवगत कराया गया। समाधान नहीं होने पर न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया। सचिव अनिल तिवारी ने कहा कि सात सितंबर तक समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो संघ आगे की रणनीति तय करेगा।