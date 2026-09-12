Amethi News: रातभर बिजली की आवाजाही ने उड़ाई नींद

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जिला मुख्यालय पर रात की कटौती में कुछ सुधार रहा, लेकिन ट्रिपिंग से बिजली की आवाजाही बनी रही। पनियार और टिकरिया पावर हाउस से रात में चार बार में करीब सात घंटे आपूर्ति बाधित रही। फुरसतगंज उपकेंद्र के डिघिया, टेकरी, उदारी, निगोहा और फुरसतगंज फीडरों से जुड़े करीब एक लाख उपभोक्ताओं को बृहस्पतिवार शाम पांच बजे से शुक्रवार सुबह पांच बजे के बीच करीब आठ घंटे बिजली संकट झेलना पड़ा।अवर अभियंता रामअचल गुप्ता ने बताया कि रात में इमरजेंसी रोस्टिंग की जा रही है। उपकेंद्र सेमरौता से बृहस्पतिवार दोपहर से रात तक और पीठीपुर पावर हाउस से शाम को कई घंटे आपूर्ति बाधित रही। कई परिवार मोबाइल की रोशनी में खाना बनाने और खाने को मजबूर हुए। अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इमरजेंसी रोस्टिंग को छोड़कर स्थानीय स्तर से कटौती नहीं की जा रही है।80 हजार उपभोक्ताओं ने सात घंटे झेला संकटउपकेंद्र शुकुलपुर में बृहस्पतिवार शाम 5:26 बजे बंद हुई आपूर्ति रात 7:30 बजे बहाल हुई। रात 8:16 बजे गुल हुई बिजली 10:20 बजे आई। शुक्रवार सुबह 5:15 बजे फिर बंद हुई आपूर्ति 6:15 बजे बहाल हुई। इससे 80 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को परेशानी हुई। धौरहरा फीडर पर पेड़ों की कटाई और मिश्रौली फीडर पर ट्रांसफार्मर चढ़ाने के लिए भी शटडाउन लिया गया।