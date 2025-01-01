Amethi News: रचनाकारों का किया सम्मान

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संस्थान के अध्यक्ष डॉ. अर्जुन पांडेय ने आमंत्रित कवियों का स्वागत किया। स्थापना दिवस समारोह में कनाडा सहित तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, राजस्थान, अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के सृजनधर्मियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. राम बहादुर मिश्र ने की। मुख्य अतिथि प्रोफेसर एम गोविंद राजन रहे।संगोष्ठी में प्रोफेसर हेमराज मीणा, डॉ. दयाराम मौर्य रत्न, कनाडा से नीरजा शुक्ला, अनिल शुक्ला, विजय चिरौरी, संन्यासी सत्यानंद त्यागी और रंजना मिश्रा ने विचार रखे। वक्ताओं ने अवधी को लोकभाषा के साथ हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा का महत्वपूर्ण आधार बताया।प्रथम सत्र में अनीस देहाती, हरिनाथ शुक्ल, नरेंद्र शुक्ल, प्रेम कुमार त्रिपाठी और राम प्यारे प्रजापति समेत 37 कवियों ने काव्य पाठ किया। संचालन कुमार तरल ने किया। समारोह में डॉ. सुधाकर तिवारी, डॉ. शंभूनाथ त्रिपाठी, डॉ. जनार्दन पांडेय, सुशील सीतापुरी, अखिलेश पांडेय, एसके सिंह, सुधाकर शर्मा, पंडित रामदुलारे सिंह सुजान, सुभाष पांडेय, अनुपम पांडेय, रामेश्वर सिंह, राजेंद्र शुक्ल और डॉ. अभिमन्यु पांडेय आदि मौजूद रहे।