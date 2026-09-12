Amethi News: नमाज पढ़कर लौट रहे युवक पर चार लोगों ने किया हमला
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sat, 12 Sep 2026 12:55 AM IST
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अमेठी। शहर की जामा मस्जिद से नमाज पढ़कर घर लौट रहे तकिया वार्ड नंबर दो के रायपुर निवासी मोहम्मद असलम (32) पर आरा मशीन के पास चार अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। मास्क लगाए हमलावरों ने लाठी-डंडों से पीटा। गंभीर रूप से घायल असलम की गुहार सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो आरोपी भाग निकले।
परिजन असलम को सीएचसी अमेठी ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। असलम के मुताबिक वह शुक्रवार दोपहर मस्जिद से घर लौट रहे थे। आरा मशीन के पास पहुंचते ही चार लोगों ने उन्हें रोककर पिटाई शुरू कर दी। घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस हमलावरों की पहचान के साथ घटना की वजह का भी पता लगा रही है। थाना प्रभारी शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि शिकायत के आधार पर सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है। फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान कर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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परिजन असलम को सीएचसी अमेठी ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। असलम के मुताबिक वह शुक्रवार दोपहर मस्जिद से घर लौट रहे थे। आरा मशीन के पास पहुंचते ही चार लोगों ने उन्हें रोककर पिटाई शुरू कर दी। घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस हमलावरों की पहचान के साथ घटना की वजह का भी पता लगा रही है। थाना प्रभारी शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि शिकायत के आधार पर सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है। फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान कर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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