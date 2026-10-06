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Amethi News: दिव्यांग दंपती शिक्षकों का हो स्थानांतरण

Tue, 06 Oct 2026 12:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Tue, 06 Oct 2026 12:51 AM IST
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Differently-abled teacher couple should be transferred.
अमेठी में एसडीएम को ज्ञापन देते भारतीय जागृति मिशन दिव्यांग संघ पदा​धिकारी। स्रोत : संगठन
अमेठी। भारतीय जागृति मिशन दिव्यांग संघ ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत दिव्यांग दंपती शिक्षकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण की मांग की है। सोमवार को संघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम पंकज मिश्र को सौंपा। इसमें संघ ने लंबित आवेदनों पर जल्द निर्णय लेकर स्थानांतरण सूची जारी करने की मांग की।
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संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा कि शासनादेश और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में दिव्यांगजनों के हित में कई प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत दिव्यांग शिक्षकों को अंतरजनपदीय स्थानांतरण का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि संबंधित शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है, मगर अभी तक शासन स्तर से सूची जारी नहीं की गई है।
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दिनेश कुमार ने कहा कि लंबे समय से मामला लंबित होने से शिक्षकों में नाराजगी है। संघ का कहना है कि दिव्यांग दंपती शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ मिलना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में शिवभवन यादव, स्वामीनाथ, फूलचंद्र यादव, अजय मिश्र, बाबूलाल और दयाराम आदि शामिल रहे।
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