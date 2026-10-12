Amethi News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Mon, 12 Oct 2026 01:06 AM IST
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मेला
सुबह 08:00 बजे। अमेठी के देवीपाटन सहित जिले के देवी मंदिर परिसरों में होगा मेले का आयोजन।
खेलकूद प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल सवितापुर में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय इंटर कॉलेज मऊअतवारा में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के धौरहरा गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। भेंटुआ के भुसियांवा गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जायस उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
रामलीला मंचन
शाम 6:00 बजे। अमेठी के रामलीला मैदान में होगा रामलीला का मंचन।
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सुबह 08:00 बजे। अमेठी के देवीपाटन सहित जिले के देवी मंदिर परिसरों में होगा मेले का आयोजन।
खेलकूद प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल सवितापुर में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय इंटर कॉलेज मऊअतवारा में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के धौरहरा गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। भेंटुआ के भुसियांवा गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जायस उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
रामलीला मंचन
शाम 6:00 बजे। अमेठी के रामलीला मैदान में होगा रामलीला का मंचन।