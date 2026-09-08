Amethi News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 08:00 बजे। टीकरमाफी के हनुमान मंदिर में श्रद्धालु लगाएंगे सवामनी भोग।







मेला

सुबह 08:00 बजे। गौरीगंज के गढ़ामाफी में होगा मेले का आयोजन।





खेलकूद प्रतियोगिता

सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शुकुल बाजार में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।





सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता

सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल रानीगंज में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।





जागरूकता कार्यक्रम

सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के कसारा गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा।

सुबह 10:00 बजे। जामों के दखिनवारा गांव में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत होगा जागरूकता कार्यक्रम।





किसान गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। भेटुआ के घाटमपुर गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।





शिविर

सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।

सुबह 10:00 बजे। जगदीशपुर के पिसियांवा गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।

सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सेमरौता उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।

सवामनी भोग