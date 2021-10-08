Amethi News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल सिंहपुर में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।







सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता

सुबह 10:00 बजे। राजकीय इंटर कॉलेज मऊ अतवारा में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।





जागरूकता कार्यक्रम

सुबह 10:00 बजे। तिलोई के मोहनगंज गांव में भूजल सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा।

सुबह 10:00 बजे। सिंहपुर के खरगपुर गांव में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत होगा जागरूकता कार्यक्रम।





किसान गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। भेंटुआ के नौगिरवा गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।





शिविर

सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।

सुबह 10:00 बजे। बाजार शुकुल के पूरे बख्तावर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।

सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से चंडेरिया उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।

खेलकूद प्रतियोगिता