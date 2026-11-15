Amethi News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10:0 बजे। सैंठा सहित 30 पीएचसी में आयोजित होगा जन आरोग्य मेला।





किसान गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के पुन्नपुर गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।





शिविर

सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।

सुबह 10:00 बजे। जगदीशपुर के मऊ अतवार गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।

सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भादर उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।





श्रीमद्भागवत कथा

दोपरहर 02:00 बजे। राजाफत्तेपुर कस्बे में प्रवाचक योगेंद्र कृष्ण शास्त्री सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक दीनानाथ।

दोपहर 02:00 बजे। दोपहर 02:00 बजे। बाजार शुकुल के पूरे शिवा सिंह गांव में प्रवाचक चंद्रकांता नंद सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक सुरेंद्र प्रकाश सिंह।

दोपहर 02:00 बजे। जगदीशपुर के पूरेलादी शुक्ल कटेहटी में प्रवाचक सत्यम शुक्ल सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक रामावती

दोपहर 02:00 बजे। गौरीगंज के पूरे लक्ष्मीधर पड़री गांव में प्रवाचक विमल कृष्ण शास्त्री सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक अमित कुमार तिवारी।





श्रीराम कथा



दोपहर 02:00 बजे। जामों के कल्यानपुर गांव में प्रवाचक आचार्य राघवदास सुनाएंगे श्रीराम कथा। आयोजक- राघवेंद्र दास।

जन आरोग्य मेला