Amethi News: अब अयोध्या-बाराबंकी जाना हुआ आसान

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मुसाफिरखाना तहसील क्षेत्र में गोमती नदी पर लोक निर्माण विभाग ने नांदी, पन्ही, पिछूती और दंडेश्वर धाम के पास पीपे के चार पुल तैयार करा दिए हैं। हर साल बारिश के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के कारण सुरक्षा के लिहाज से इन पुलों को खोल दिया जाता है। पानी का बहाव कम होने के बाद दोबारा पुल तैयार कराए जाते हैं।इस बार चारों स्थानों पर पुल बनने से नदी पार करने का आवागमन का रास्ता उपलब्ध हो गया है। बाजारशुकुल क्षेत्र के नांदी मार्ग से अयोध्या जाने वालों को सीधा रास्ता मिलेगा। पन्ही मार्ग बाराबंकी जिले को जोड़ता है, जबकि जगदीशपुर क्षेत्र का पिछूती मार्ग अयोध्या जाने में सहूलियत देगा। इससे श्रद्धालुओं और दूसरे जिलों में आने-जाने वाले ग्रामीणों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।पुलों से किसानों की मुश्किलें भी कम होंगी। गोमती के दूसरी ओर जिन किसानों के खेत हैं, उन्हें अब लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर और अन्य उपकरण ले जाने के साथ उपज घर तक पहुंचाना आसान होगा। इससे समय और परिवहन खर्च दोनों की बचत होगी।लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड के एक्सईएन रमेश चंद्र ने बताया कि गोमती पर नांदी, पन्ही, पिछूती और दंडेश्वर धाम के पास चारों पीपे के पुल तैयार करा दिए गए हैं। सुरक्षित आवागमन के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। पुलों की नियमित निगरानी भी की जा रही है।नांदी, पन्ही, पिछूती, शिवली और पांडेयगंज सहित आसपास के गांवों के लोगों को इन पुलों का लाभ मिलेगा। दंडेश्वर धाम के आसपास बसे ग्रामीणों का भी आवागमन आसान होगा। नदी के दोनों किनारों के गांवों के बीच संपर्क बढ़ने से बाजार और अन्य जरूरी कामों के लिए लोगों को सुविधा मिलेगी।दंडेश्वर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। शिवली से पन्ही गांव स्थित माताजी के मंदिर और पांडेयगंज से मां कामाख्या भवानी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को भी कम दूरी तय करनी पड़ेगी।