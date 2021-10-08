Amethi News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sun, 25 Oct 2026 12:34 AM IST
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जनआरोग्य मेला
सुबह 10:0 बजे। सैंठा सहित 30 पीएचसी में आयोजित होगा जन आरोग्य मेला।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। गौरीगंज के मनीपुर गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। अमेठी के नैनहा वर्तली गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कटरालालगंज उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
श्रीमद्भागवत कथा
दोपहर 2:00 बजे। संग्रामपुर के धौरहरा गांव में प्रवाचक देवव्रत महाराज सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक इंद्र बहादुर सिंह।
दोपहर 2:00 बजे। तिलोई के लोधवरिया स्थित बाबा परमहंस राम में प्रवाचक सुमनलता उनियाल सुनाएंगी श्रीमद्भागवत कथा। रोहित त्रिपाठी आयोजक
दोपहर 2:00 बजे। पीपरपुर गांव में प्रवाचक जगदीशाचार्य सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। सीताराम सिंह आयोजक।
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सुबह 10:0 बजे। सैंठा सहित 30 पीएचसी में आयोजित होगा जन आरोग्य मेला।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। गौरीगंज के मनीपुर गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। अमेठी के नैनहा वर्तली गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कटरालालगंज उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
श्रीमद्भागवत कथा
दोपहर 2:00 बजे। संग्रामपुर के धौरहरा गांव में प्रवाचक देवव्रत महाराज सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक इंद्र बहादुर सिंह।
दोपहर 2:00 बजे। तिलोई के लोधवरिया स्थित बाबा परमहंस राम में प्रवाचक सुमनलता उनियाल सुनाएंगी श्रीमद्भागवत कथा। रोहित त्रिपाठी आयोजक
दोपहर 2:00 बजे। पीपरपुर गांव में प्रवाचक जगदीशाचार्य सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। सीताराम सिंह आयोजक।