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प्रदेश अध्यक्ष ने सपा के पीडीए फार्मूले पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पीडीए के नाम पर पिछड़ों, दलितों और अन्य वर्गों को गुमराह किया जा रहा है। राज्यसभा में परिवार के रामगोपाल यादव और उद्योगपति परमाल नाथवानी को भेजने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि संबंधित वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया।विश्वनाथ पाल ने भाजपा सरकार पर प्राथमिक विद्यालय बंद करने और शराब की दुकानें बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर सरकार विफल रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से छह दिसंबर को बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की। सम्मेलन की अध्यक्षता दिनेश चंद्रा ने की। इस दौरान क्षेत्र पंचायत प्रशासक प्रवीण सिंह सहित कई लोगों ने बसपा की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में पवन यादव, सुरेश कमल, अरविंद गौतम, शिवराम कोरी, दिनेश गौतम, जितेंद्र मिश्र आदि मौजूद रहे।