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मौजूदा पुल की चौड़ाई कम होने से एक समय में केवल एक वाहन ही गुजर पाता है। सामने से दूसरा वाहन आने पर किसी एक को रुककर इंतजार करना पड़ता है। जर्जर पुल से गुजरते समय हादसे का भी खतरा बना रहता है। रामशाहपुर, हरदोइया समेत आसपास के गांवों के लोग इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से परेशानी और बढ़ जाती है।हरदोइया निवासी उमेश पांडेय, राजापुर के माधव यादव तथा गंगा सिंह का पुरवा निवासी रामप्यारे और काशी प्रसाद मिश्र ने पुल निर्माण को जरूरी बताया। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार ने बताया कि पुल का निर्माण गुणवत्ता मानकों के अनुसार कराया जाएगा। काम जल्द शुरू कर समय से पूरा करने का प्रयास होगा।