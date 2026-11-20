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प्रभारी क्षेत्राधिकारी गौरीगंज श्वेताभ भास्कर ने बताया कि इंस्पेक्टर रवि सिंह ने मुसाफिरखाना हाईवे पर जेठौना के पास संदिग्ध बोलेरो की जांच की। वाहन में मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के चकेसर रसूलपुर निवासी राहुल कुमार मिला। वहीं गोरखपुर के बड़हलगंज क्षेत्र के बंजहरा निवासी आशा देवी और अंबेडकरनगर के जलालपुर क्षेत्र के लाभापार निवासी रीना वाहन के पास खड़ी थीं। कागजात न दिखाने पर तलाशी ली गई तो राहुल से चार हजार, आशा से छह हजार और रीना से 2500 रुपये मिले।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे तीन अन्य साथियों के साथ गौरीगंज, अमेठी और जायस में ई-रिक्शा व टेंपो में महिलाओं के पास बैठकर धक्का-मुक्की के दौरान उनका ध्यान भटकाते और गहने-पर्स चोरी कर लेते थे। गिरोह के सदस्य बोलेरो से कस्बे के बाहर इंतजार करते थे। आरोपियों ने 13 नवंबर को गौरीगंज में महिला की चेन चोरी कर 12,500 रुपये में बेचने की बात स्वीकार की। गिरोह बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर समेत कई जिलों में वारदात करता था। आशा के खिलाफ मऊ में भी प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस तीन अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।