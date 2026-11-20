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पानी की मोटर नहीं चलने से सुबह के जरूरी कामकाज भी प्रभावित हुए। रात में बिजली गुल होने पर उपभोक्ताओं को उम्मीद थी कि कुछ देर में आपूर्ति बहाल हो जाएगी, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी बिजली नहीं आई। इन्वर्टर बंद होने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को रातभर दिक्कत उठानी पड़ी।सुबह पानी भरने, खाना बनाने और बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी में भी परेशानी हुई। उपभोक्ता दिलीप कुमार ने बताया कि बिजली जाने के बाद कुछ देर तक इन्वर्टर से काम चला, लेकिन उसकी बैटरी भी खत्म हो गई। मोबाइल डिस्चार्ज होने से जरूरी फोन नहीं कर सके। अमरेंद्र कुमार ने बताया कि पानी की मोटर नहीं चलने से घरेलू कामकाज प्रभावित हुए।संदीप वर्मा और रामफेर ने भी रातभर बिजली न रहने से हुई परेशानी बताई। अवर अभियंता रामाचल गुप्ता ने बताया कि लाइन में खराबी आने से आपूर्ति बाधित हुई थी। कर्मचारियों ने फॉल्ट दूर कर दिया है। अब दोनों फीडरों पर बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से चल रही है।