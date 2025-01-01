Amethi News: नाले में मिला लापता युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

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शिव कुमार ने बताया कि उनके भाई रामलखन छह सितंबर को दोपहर बाद शंकरगंज बाजार से सामान लेने की बात कहकर घर से निकले थे। देर शाम तक नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। कोई जानकारी न मिलने पर मंगलवार को पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी।बुधवार सुबह नैया नाले में दसवंत का पुरवा गांव के पास शव मिलने की सूचना मिली। परिजन मौके पर पहुंचे व पहचान की। शिव कुमार के अनुसार, शव जिस स्थिति में मिला, उससे उन्हें भाई की हत्या किए जाने की आशंका है। पत्नी सुशीला ने भी हत्या कर शव नाले में फेंके जाने की आशंका जताई है। हालांकि, परिजनों ने मामले में अभी कोई तहरीर नहीं दी है।रामलखन की मौत से पत्नी सुशीला, बेटा आशीष और बेटियां आरती, काजल, सोनम व आंचल गहरे सदमे में हैं।सूत्रों के मुताबिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत करीब तीन दिन पहले होने की बात सामने आई है। शरीर में पानी नहीं मिला है। इससे डूबने से मौत होने की आशंका पर सवाल खड़े हो गए हैं। पोस्टमॉर्टम से मौत की वजह स्पष्ट नहीं होने के चलते विसरा सुरक्षित किया गया है। इसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होने की उम्मीद है।इंस्पेक्टर राकेश सिंह ने बताया कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। रामलखन के मोबाइल की सीडीआर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है। रामलखन आखिरी बार किसके संपर्क में थे और वह नाले तक कैसे पहुंचे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।