Amethi News: मवेशी से टकराई बाइक, पत्नी की मौत, पति व बहन घायल

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विक्रम के अनुसार वह पत्नी आस्था और साली सुंदरपरी को बाइक से लेकर हारीपुर ससुराल जा रहे थे। कल्याणपुर के पास अचानक सड़क पर आए मवेशी से बाइक टकरा गई। हादसे में तीनों लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें सीएचसी जामों पहुंचाया। आस्था की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिए। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। विक्रम और सुंदरपरी का इलाज चल रहा है।जामों इंस्पेक्टर विनोद सिंह ने बताया कि मवेशी से बाइक टकराने की जानकारी मिली है। परिजनों की तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जगदीशपुर इंस्पेक्टर रवि सिंह ने बताया कि अस्पताल के मेमो पर आस्था का पोस्टमार्टम कराया गया है।21 दिन पहले बेटे को खोया थाशिव प्रसाद के अनुसार आस्था की शादी विक्रम चौहान से 26 अप्रैल 2024 को हुई थी। करीब 21 दिन पहले सामान्य प्रसव से उसने बेटे को जन्म दिया था। जन्म के कुछ देर बाद ही नवजात की मौत हो गई थी। बेटे को खोने के बाद परिवार अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि हादसे में आस्था की भी जान चली गई।रक्षाबंधन पर आस्था मायके जाकर भाई प्रदीप की कलाई पर राखी बांधने वाली थी। परिवार उसके आने की तैयारी कर रहा था। हादसे के बाद त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं। पिता शिव प्रसाद, मां कुसमा, भाई प्रदीप और बहनों ममता, सविता व सरिता समेत मायके के परिजन सदमे में हैं। ससुराल में सास रानी, देवर रवि व घनश्याम और देवरानी गुड़िया भी आस्था की मौत से दुखी हैं।