Amethi News: अमीन हत्याकांड में आज फिर होगी बहस

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अमेठी सिटी। संग्रह अमीन हत्याकांड में बृहस्पतिवार को एडीजे प्रथम सुल्तानपुर की अदालत में अंतिम बहस हुई। बहस पूरी नहीं होने पर शेष बहस के लिए छह नवंबर यानी आज की तारीख तय की गई है। मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के भद्दौर गांव निवासी सुरेश यादव और उनके भतीजे बृजेश यादव की 27 फरवरी 2023 को चुनावी रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में जलालुद्दीन समेत 13 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शीघ्र विचारण का निर्देश दिया है।