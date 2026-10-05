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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Amethi: Farmer reaches DM's office with a poster hanging around his neck, pleads to save his land.

अमेठी: गले में पोस्टर लटकाकर डीएम कार्यालय पहुंचा किसान, जमीन बचाने की लगाई गुहार, आत्महत्या की चेतावनी दी

Mon, 05 Oct 2026 04:21 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, अमेठी
अमर उजाला नेटवर्क, अमेठी Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 05 Oct 2026 04:21 PM IST
सार

किसान ने बताया कि उनकी पत्नी के नाम भोजपुर में जमीन दर्ज थी। पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन की वरासत दूसरे पक्ष के नाम करा दी गई। मामले में आगे की कार्रवाई करने के बाद भी वरासत आदेश निरस्त नहीं किया गया।

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Amethi: Farmer reaches DM's office with a poster hanging around his neck, pleads to save his land.
किसान ने जमीन बचाने की गुहार लगाई। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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अमेठी जिले के पीपरपुर के भोजपुर गांव निवासी किसान रामजियावन (80) सोमवार को गले में पोस्टर लटकाकर डीएम कार्यालय पहुंचे। पोस्टर पर जमीन बचाने की गुहार और न्याय न मिलने पर आत्महत्या करने की चेतावनी लिखी थी। उन्होंने डीएम से पत्नी के नाम दर्ज जमीन की कथित गलत वरासत निरस्त कराने की मांग की।

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रामजियावन के मुताबिक वह संतानहीन हैं और मेहनत-मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। उनकी पत्नी चंद्रावती के नाम भोजपुर में जमीन दर्ज थी। पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन की वरासत दूसरे पक्ष के नाम करा दी गई। जानकारी होने पर उन्होंने राजस्व अधिकारियों से शिकायत की। तहसीलदार न्यायालय में वाद भी दायर किया।
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उनके मुताबिक सुनवाई के दौरान विवादित भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई। इसके बाद भी वरासत आदेश निरस्त नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि सात मार्च 2026 को तहसीलदार दिवस में शिकायत के बाद नायब तहसीलदार और लेखपाल ने गांव पहुंचकर मामले की जांच की थी। रामजियावन ने डीएम से मामले की दोबारा जांच कराकर कथित गलत वरासत निरस्त करने और भूमि उनके नाम दर्ज कराने की मांग की है।
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