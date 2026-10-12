फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   50% subsidy on seeds

Amethi News: बीज पर मिलेगा 50 प्रतिशत अनुदान

Mon, 12 Oct 2026 01:31 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Mon, 12 Oct 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
50% subsidy on seeds
अमेठी सिटी। रबी सीजन में खेती की लागत घटाने और किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। जिले में 1,56,465 हेक्टेयर में रबी फसलों की बोआई का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें 1,16,440 हेक्टेयर में गेहूं बोने की योजना है। किसानों को गेहूं, चना, मटर, सरसों और तोरिया के बीज पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही छह फसलों की निशुल्क बीज मिनीकिट भी वितरित की जाएगी।
विज्ञापन


रबी सीजन में गेहूं के बाद राई-सरसों की बोआई का लक्ष्य 22,088 हेक्टेयर रखा गया है। मटर की बोआई 5,500, तोरिया की 4,821, मसूर की 3,136 और चने की 2,000 हेक्टेयर में कराने की योजना है। इसके अलावा जौ की 2,012, अलसी की 434 और मक्का की 34 हेक्टेयर में बोआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला कृषि अधिकारी डॉ. देवेंद्र सिंह निरंजन ने बताया कि किसानों को बीज उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था की गई है। बीज वितरण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर नहीं होगा। निर्धारित लक्ष्य से अधिक बुकिंग होने पर ई-लॉटरी से किसानों का चयन किया जाएगा।
विज्ञापन


फार्मर रजिस्ट्री के बाद करें बुकिंग
किसान कृषि विभाग के पोर्टल https://agriculture.up.gov.in/ पर बीज की बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए फार्मर रजिस्ट्री होना जरूरी है। जिन किसानों की रजिस्ट्री नहीं हुई है, वे पहले इसे पूरा कराएं। लक्ष्य से अधिक आवेदन मिलने पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सामने ई-लॉटरी होगी। चयनित किसानों को मोबाइल पर संदेश भेजा जाएगा। इसके बाद संबंधित ब्लॉक के राजकीय कृषि बीज भंडार से पीओएस मशीन के माध्यम से बीज मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed