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जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि ने स्टॉलों का अवलोकन कर महिलाओं के प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आयोजित मेले में अगरबत्ती, दोना-पत्तल, मोमबत्ती, नमकीन, कॉस्मेटिक सामग्री, स्लीपर, गुड़िया, कैंडी, मूंज के उत्पाद, कपड़े के बैग, केले के रेशे से बने सामान, वर्मी कंपोस्ट और फिनाइल सहित कई उत्पाद प्रदर्शित किए गए। विज्ञापन



महिलाओं ने अपने उत्पादों की जानकारी देने के साथ बिक्री भी की। कार्यक्रम में पांच विद्युत सखियों को विद्युत प्रिंटर और दो स्वयं सहायता समूहों को सीआईएफ के डेमो चेक वितरित किए गए। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि ने स्टॉलों का अवलोकन कर महिलाओं के प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आयोजित मेले में अगरबत्ती, दोना-पत्तल, मोमबत्ती, नमकीन, कॉस्मेटिक सामग्री, स्लीपर, गुड़िया, कैंडी, मूंज के उत्पाद, कपड़े के बैग, केले के रेशे से बने सामान, वर्मी कंपोस्ट और फिनाइल सहित कई उत्पाद प्रदर्शित किए गए।महिलाओं ने अपने उत्पादों की जानकारी देने के साथ बिक्री भी की। कार्यक्रम में पांच विद्युत सखियों को विद्युत प्रिंटर और दो स्वयं सहायता समूहों को सीआईएफ के डेमो चेक वितरित किए गए।

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अमेठी सिटी। किसी ने केले के रेशे से उपयोगी सामान तैयार किया तो किसी ने मूंज, कपड़े और जड़ी-बूटियों से अपने हुनर को नया रूप दिया। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के हाथों तैयार ऐसे ही उत्पाद सरस मेले में आकर्षण का केंद्र बने हैं। गौरीगंज स्थित जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में आयोजित तीन दिवसीय मेले के दूसरे दिन 32 समूहों ने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए।