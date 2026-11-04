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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Young woman's body found hanging from a ceiling fan 25 days before her wedding

Ambedkar Nagar News: शादी से 25 दिन पहले पंखे से लटका मिला युवती का शव

Wed, 04 Nov 2026 10:38 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 10:38 PM IST
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Young woman's body found hanging from a ceiling fan 25 days before her wedding
साधना (फाइल फोटो)
अंबेडकरनगर। जैतपुर के बेरगा गांव में बुधवार को साधना (22) का शव पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका मिला। युवती की शादी 29 नवंबर को होनी थी। पिता निरंजन ने बताया कि मंगलवार को खाना खाने के बाद साधना अपने कमरे में सोने चली गई थी। बुधवार की सुबह जब वह उन्हें जगाने पहुंचे तो कमरा अंदर से बंद था।
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आवाज देने और दरवाजा खटखटाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद खिड़की से झांकने पर साधना का शव पंखे से लटकता दिखा। घटना की जानकारी प्रधान और पुलिस को दी गई। पुलिस की मौजूदगी में शव को नीचे उतारा गया। इसके बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर भिजवाया गया। सीओ जलालपुर अनूप सिंह ने बताया कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। संवाद
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