फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Woken up by an explosion, blood was scattered all around.

Ambedkar Nagar News: धमाके से टूटी नींद, चारों तरफ फैला था खून

Fri, 02 Oct 2026 10:58 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 10:58 PM IST
विज्ञापन
Woken up by an explosion, blood was scattered all around.
रंजन सिंह।
अंबेडकरनगर। सुबह करीब 5:30 बजे तक सबकुछ सामान्य था। तेगरा एक्सप्रेस की बस में बिहार के गोपालगंज निवासी रंजन सिंह स्लीपर केबिन में दायीं ओर ऊपर गहरी नींद में सोए थे। उनके साथ एक अन्य यात्री भी लेटा था। अचानक तेज धमाके की आवाज से उनकी नींद खुली। कुछ पल तक उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। स्लीपर केबिन का शटर जाम मिला तो अनहोनी का अंदाजा हुआ। रंजन ने सहयात्री के साथ मिलकर शटर तोड़ना शुरू किया। हाथ-पैर में चोटें आईं, लेकिन दोनों किसी तरह बाहर निकल आए।
विज्ञापन

रंजन के मुताबिक, बस में आग लगने की आशंका के चलते वह अपना सामान वहीं छोड़कर बाहर निकले। बाहर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। चारों तरफ खून फैला था। कोई दर्द से कराह रहा था तो कोई जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। बस में फंसे यात्रियों की चीख-पुकार के बीच रंजन समेत कई यात्रियों ने पुलिस को सूचना देने के साथ घायलों को बाहर निकालने का जिम्मा संभाला।
विज्ञापन

बस के भीतर टूटे कांच बिखरे थे। घायलों तक पहुंचना भी चुनौती बना हुआ था। करीब एक घंटे तक यात्रियों ने मशक्कत कर एक-एक कर फंसे लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान कई यात्रियों के पैरों में कांच चुभ गया। किसी के सिर में चोट थी तो किसी के हाथ-पैर जख्मी थे। रंजन का कहना है कि मदद के लिए बस सर्विस के हेल्पलाइन नंबर पर भी फोन किया गया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन

‘मदद करने के बजाय कागजात लेकर चले गए’
रंजन का आरोप है कि हादसे के बाद चालक और उसके साथ मौजूद दो अन्य लोग घायलों व बस में फंसे यात्रियों की मदद करने के बजाय कागजात और अन्य जरूरी सामान लेकर वहां से चले गए। इसके बाद यात्रियों ने ही एक-दूसरे का सहारा बनकर राहत और बचाव का काम संभाला। पुलिस के पहुंचने के बाद मामूली रूप से घायल यात्री दूसरी बसों और चार पहिया वाहनों से गोरखपुर के लिए रवाना हुए और वहां से अपने गंतव्य पहुंचे।
‘यह जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर था’
रंजन ने बताया कि हादसे के बाद बस से बाहर निकलने तक उन्हें सिर्फ अपनी जान बचाने की चिंता थी। उनकी आंखों के सामने जो मंजर आया, उसे वह शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे मुश्किल सफर साबित हुआ। यात्री जाहिद ने बताया कि वह दिल्ली की एक कंपनी में फिटर का काम करते हैं और घर बिहार जा रहे थे। वह कुछ समझ पाते, इससे पहले ही हादसा हो चुका था। घायल अमित आनंद ने बताया कि बस से बाहर निकलने के बाद उन्हें ट्रेलर खड़ा दिखाई दिया, लेकिन हादसा कैसे और किस तरह हुआ, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। कुछ ही देर में बस के आसपास चीख-पुकार और घायल यात्रियों की भीड़ जमा हो गई।

रास्ते में बदल गया था चालक
रंजन सिंह ने बताया कि रात करीब 12 बजे बस एक ढाबे पर रुकी थी। खाना खाने के बाद जब यात्री लौटे तो दिल्ली से बस लेकर आया चालक जा चुका था। यहां दूसरे चालक ने स्टीयरिंग संभाल लिया। रंजन के अनुसार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बस बार-बार लहरा रही थी। यात्रियों ने कई बार चालक को टोका भी था।

रंजन सिंह।

रंजन सिंह।

रंजन सिंह।

रंजन सिंह।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed