Ambedkar Nagar News: आज समाधान दिवस का बहिष्कार करेंगे लेखपाल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र यादव ने डीएम को दिए ज्ञापन में बताया कि लेखपाल संवर्ग की समस्याओं और मांगों के समाधान के लिए संघ पिछले दस वर्षों से संघर्ष कर रहा है। 14 सितंबर को ज्ञापन देने के बावजूद कार्रवाई न होने पर प्रदेशभर में 22 सितंबर से अतिरिक्त हल्का कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है।संघ की प्रमुख मांगों में प्रारंभिक वेतनमान और 2800 ग्रेड पे देने, वेतन विसंगति दूर करने, आठ वर्षों से लंबित अंतर मंडलीय स्थानांतरण कराने, दो वर्षों से लंबित पदोन्नति सूची जारी करने और 16 वर्षों से भत्तों में बढ़ोतरी न होने का मुद्दा शामिल है।संघ के कार्यक्रम के अनुसार तीन अक्तूबर को लेखपाल संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार कर सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक धरना देंगे। आठ अक्तूबर को तहसील प्रशासन के व्हाट्सएप समूह से बाहर निकलकर आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र, वरासत रिपोर्ट, फार्मर रजिस्ट्रेशन व सत्यापन समेत ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार होगा। 10 अक्तूबर को काली पट्टी बांधकर थाना दिवस में कार्य करेंगे।12 अक्तूबर को तहसील व जिला मुख्यालयों पर रक्तदान शिविर, 14 अक्तूबर को जिला मुख्यालय पर मोटरसाइकिल रैली के बाद डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। 17 से 23 अक्तूबर तक तहसील मुख्यालयों पर संपूर्ण कार्य बहिष्कार व धरना होगा। इसके बाद 24 अक्तूबर से जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।