Ambedkar Nagar News: बंद पड़ी 33 केवी लाइन से ढाई लाख का तार चोरी

विज्ञापन

विद्युत वितरण उपखंड कटेहरी के एसडीओ वरुण कुमार और जेई अभिषेक गुप्ता के अनुसार, 30 सितंबर की रात 11 केवी शिवबाबा फीडर में फाल्ट आने पर पेट्रोलिंग के दौरान पुरानी 33 केवी लाइन का तार कटा मिला। यह लाइन करीब 10 साल से बंद थी। पुलिस को तहरीर दे दी गई है। सीओ भीटी लक्ष्मीकांत मिश्र ने बताया कि जांच कर जल्द कार्रवाई की जाएगी।दो दिनों में बिजली के तार चोरी की दूसरी वारदातइससे महज एक दिन पहले, 28 सितंबर की रात दुल्लापुर रोड से रग्घूपुर तक करीब आठ पोल का तार भी चोरी हो चुका है। इस सिलसिले में अकबरपुर कोतवाली में तहरीर दी गई है। लगातार दो दिनों में पुरानी बिजली लाइनों से तार चोरी की इन घटनाओं ने विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।