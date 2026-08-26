Ambedkar Nagar News: ट्रांसफार्मर फुंका, 100 घरों की बिजली आपूर्ति बाधित
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 10:46 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 10:46 PM IST
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जलालपुर। तहसील क्षेत्र के नगपुर खास गांव में बुधवार शाम करीब पांच बजे आकाशीय बिजली गिरने से 250 केवी का ट्रांसफार्मर फुंक गया। इससे गांव के करीब 100 घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई।
मौके पर जलालपुर विद्युत उपकेंद्र के कर्मचारी विद्युत आपूर्ति सुचारू कराने के लिए कार्य में जुट गए। ट्रांसफार्मर जलने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय कर्मचारी क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को दुरुस्त कराने और बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटे हैं। (संवाद)
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मौके पर जलालपुर विद्युत उपकेंद्र के कर्मचारी विद्युत आपूर्ति सुचारू कराने के लिए कार्य में जुट गए। ट्रांसफार्मर जलने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय कर्मचारी क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को दुरुस्त कराने और बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटे हैं। (संवाद)
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